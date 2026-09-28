SpaceX решила сократить пробный орбитальный полет корабля Starship

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Космический корабль Starship, создаваемый для полетов на Луну и Марс, который был запущен в свой первый тестовый орбитальный полет, будет сведен с орбиты раньше намеченного срока, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Вместо продолжительности в десять часов и шести витков вокруг планеты полет продлится только три часа. Starship будет сведен с орбиты над отведенном районом северной части Тихого океана для совершения мягкого приводнения. Решение было принято после того, как при выходе на полноценный орбитальный полет вокруг Земли на нем вышел из строя один из шести двигателей.

Starship сейчас находится на штатной высоте около 275 км над Землей. В ходе полета он уже успел запустить 26 интернет-спутников Starlink.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Super Heavy был осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 12:48 по местному времени (в 15:48 по Москве).

В ходе полета на носителе также вышли из строя два из 33 двигателей, но это не помешало ему вывести корабль на орбиту, отметили в SpaceX. Носитель затем успешно приводнился в Американском (Мексиканском) заливе через примерно девять минут после старта.

Многоразовая ракетная система, состоящая из космического корабля Starship и ракеты-носителя сверхтяжелого класса Super Heavy, имеет высоту более 120 м. Она выше любой другой когда-либо созданной ракеты. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем созданная NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ракета уже запускалась в тестовый суборбитальный полет 13 раз, из которых восемь были успешными. Последний успешный полет был осуществлен в конце июля.