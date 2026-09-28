Ракета-носитель Super Heavy вывела корабль Starship на орбиту и приводнилась

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Многоразовая ракета-носитель Super Heavy после вывода на орбиту корабля Starship в тестовый полет приводнилась в Американском (Мексиканском) заливе через примерно девять минут после старта, сообщила компания-разработчик SpaceX, которая вела прямую трансляцию.

Один из 33 двигателей носителя в ходе полета перестал работать, но это не помешало выводу корабля на орбиту, отметили в SpaceX.

Запуск корабля Starship с помощью носителя Super Heavy был осуществлен со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 07:15 по местному времени (в 15:15 по Москве).

В рамках тестового полета корабль Starship должен сделать шесть витков вокруг планеты общей продолжительностью 10 часов. После схождения с орбиты он совершит с использованием своих двигателей мягкое приводнение в Тихом океане к западу побережья Чили.

Многоразовая ракетная система, состоящая из космического корабля Starship и ракеты-носителя сверхтяжелого класса Super Heavy, имеет высоту более 120 м. Она выше любой другой когда-либо созданной ракеты. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем созданная NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ракета уже запускалась в тестовый суборбитальный полет 13 раз, из которых 8 были успешными. Последний успешный полет был осуществлен в конце июля. Все летные испытания проводились по суборбитальным траекториям. Нынешний запуск стал первым полноценным орбитальным.