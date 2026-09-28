Глава Минобороны Польши заявил об ударе БПЛА по Украине близ польской границы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Беспилотник нанес удар по территории Украины в непосредственной близости от границы с Польшей, заявил через пресс-службу глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Беспилотник нанес удар по украинской стороне, примерно в 2 км от польского пограничного перехода в Дорогуске. Польское воздушное пространство не было нарушено, - сказал он. - Наши системы ПВО и авиация были готовы к действию. После снятия тревоги авиация вернулась на базы, а системы ПВО перешли в режим наблюдения и ожидания".

Ранее 28 сентября Оперативное командование польских Вооруженных сил сообщило, что авиация Польши и ее союзников по НАТО поднята в воздух на фоне воздушной тревоги на Украине. Также были приведены в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA) сообщало о приостановке работы аэропортов в восточной части Польши, в Люблине и Жешуве, "в связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации".