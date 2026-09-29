МИД Ирана подтвердил переговоры с катарскими посредниками и ожидает ответ США во вторник

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что иранские переговорщики контактировали с катарскими посредниками и вскоре надеются получить ответ США на выдвинутые предложения, передает "Аль-Джазира".

Согласно публикации, Аракчи сообщил журналистам, что Тегеран провел непрямые переговоры с США через катарских посредников в Нью-Йорке, и надеется, что Вашингтон даст официальный ответ во вторник.

Аракчи пояснил, что в ходе поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН иранская сторона представила свой план разрешения кризиса и возобновления работы Ормузского пролива.

"Наша миссия заключалась в том, чтобы донести эти условия до американской стороны и до других стран, убедиться, что международное сообщество знает, что у Ирана есть план в этом отношении", - сказал министр.

Он добавил, что в ходе последней встречи катарские посредники выдвинули новые идеи, призванные помочь преодолеть разногласия, и эти идеи "передаются в Вашингтон".

Между тем телеканал Press TV со ссылкой на иранского чиновника сообщил, что переговоры с Вашингтоном по-прежнему не касаются ядерной программы Тегерана.

"Позиция Ирана по ядерному вопросу остается неизменной. (...) Обсуждения по этому вопросу не ведутся", - сообщил чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что американская сторона в понедельник провела переговоры через посредников с иранцами.