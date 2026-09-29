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Эстонские медиакомпании просят отменить запрет на дубляж контента на русский

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Руководители крупнейших в Эстонии медиакомпаний обратились к властям республики с призывом пересмотреть принятые летом поправки к закону о языке и вернуть дубляж и закадровые переводы на иностранные языки, прежде всего, на русский, сообщает ERR.

Они считают, что запрет на иностранный дубляж и закадровый перевод не защищает эстонский язык, но создает серьезные экономические риски и угрозы для национальной безопасности. В качестве примера они приводят опыт русскоязычного канала Эстонского телевидения ETV+: по данным ERR, отсутствие закадрового перевода и дубляжа привело к снижению аудитории некоторых иностранных сериалов более чем на 50%.

Медиаменеджеры опасаются, что часть русскоязычной аудитории в результате может уйти с легальных эстонских медиаплатформ к другим источникам, в том числе к пиратскому контенту и российским медиаресурсам. Они предупреждают о возможном сокращении доходов от рекламы и подписок, рабочих мест и налоговых поступлений в Эстонии и считают, что новые требования могут привести к закрытию отдельных каналов или переносу деятельности в другие страны.

По мнению авторов обращения, "сохранение легальных и привлекательных альтернатив важно для дальнейшего сокращения влияния российских телеканалов".

Они предлагают совместно подготовить новую формулировку соответствующей статьи закона о языке, которая позволила бы вернуть медиасервисам возможность использовать иностранный дубляж и закадровый перевод.

Согласно принятым летом поправкам в закон о языке, кинотеатрам, телеканалам и другим поставщикам медиаконтента запрещено использовать озвучку или дубляж с иностранного языка на другой иностранный язык.

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