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Глава МИД Саудовской Аравии и госсекретарь США обсудили безопасность и судоходство на Ближнем Востоке

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глава саудовского МИД Фейсал Бен Фархан Аль Сауд и госсекретарь США Марко Рубио встретились для обсуждения вопросов в сфере безопасности и свободы судоходства на Ближнем Востоке, сообщает во вторник посольство Саудовской Аравии в Вашингтоне.

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"Стороны обсудили региональные и международные события, включая ситуацию в Йемене и текущие усилия по ее урегулированию. На встрече они подчеркнули важность обеспечения безопасности и свободы судоходства, в частности, через Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы", - говорится в сообщении посольства в соцсети X.

В свою очередь на сайте Госдепа США указано, что госсекретарь и глава МИД королевства обсудили сотрудничество в сфере региональной безопасности в том числе по Ирану, сектору Газа, Ливану и Судану.

Ранее движение "Ансар Аллах" (хуситы) провело наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяло под контроль все йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Бои в горных районах на юго-западе страны продолжаются. Параллельно с этим хуситы обмениваются ударами с Саудовской Аравией. Эр-Рияд оказывает военную поддержку властям Йемена, ведущим борьбу против хуситов.

США Саудовская Аравия Марко Рубио
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