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Парламент Йемена одобрил всеобщую мобилизацию из-за хуситов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Парламент Йемена одобрил всеобщую мобилизацию в стране для противостояния хуситам, сообщает "Аль-Джазира". Одобрить проведение мобилизации 25 сентября попросил председатель Президентского руководящего совета Рашад аль-Алими.

Аль-Алими, призывая к мобилизации, указал на важность того, чтобы каждый гражданин "внес свой вклад любым возможным образом" и присоединился к йеменским правительственным силам для борьбы с хуситами. Он добавил, что все, кто перейдет на сторону правительства, покинув ряды хуситов, будут помилованы в рамках готовящейся амнистии.

Ранее движение "Ансар Аллах" (хуситы) провело наступательную операцию против правительственных сил Йемена и взяло под контроль всё йеменское побережье Красного моря, а также территории, примыкающие к Баб-эль-Мандебскому проливу. Бои в горных районах на юго-западе страны продолжаются. Параллельно с этим хуситы обмениваются ударами с Саудовской Аравией. Эр-Рияд оказывает военную поддержку властям Йемена, ведущим борьбу против хуситов.

Хуситы контролируют значительную часть территории Йемена, в том числе - многие наиболее густонаселенные районы. В частности, хуситы удерживают столицу страны Сану.

Хроника 28 февраля – 28 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Йемен хуситы Ансар Аллах Рашад Аль-Алими Саудовская Аравия Красное море
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