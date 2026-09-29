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Лула да Силва не видит шансов у своих конкурентов за пост президента Бразилии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва выразил оптимизм в преддверии воскресных президентских выборов и призвал оппонентов выйти из предвыборной гонки, заявив, что у них нет шансов, передает EFE.

Основной его конкурент - сын бывшего президента Жаира Болсонару Флавиу Болсонару.

По данным последнего опроса Quaest, опубликованного днем ранее, в первом туре за Лулу да Силву в настоящее время готовы проголосовать 39% опрошенных, что на два процентных пункта выше, чем на прошлой неделе. Отдать голос за Болсонару намерены 34% респондентов. Его уровень поддержки также увеличился с прошлой недели, но только на один процентный пункт.

От Лулы да Силвы и Болсонару значительно отстают другие претенденты на пост президента - Аугусту Кури, Роналду Кайяду и Ренан Сантус, каждый из них, согласно данным последних опросов, набирает менее 5% голосов.

При этом, такое преимущество по итогам первого тура не гарантирует Луле да Силве победу во втором туре, опрос дает ему и Болсонару по 42%.

Опрос, проведенный BTG Pactual/Nexus, показал, что во втором туре нынешний президент может одержать победу и получить 46% голосов, Болсонару - 44%.

Луис Инасиу Лула да Силва Quaest Бразилия Флавиу Болсонару
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