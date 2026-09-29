Лукашенко заявил, что многовекторная политика Минска не отделяет его от Москвы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Многовекторность Белоруссии никак не отдаляет ее от Российской Федерации, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече в Минске с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Об этом сообщает "БелТА".

"Я очень внимательно отслеживаю средства массовой информации, поскольку война в том числе сегодня идет прежде всего в СМИ. И откровенно вам скажу, что иногда с удивлением читаю то, что некоторые там не то блогеры, не то еще кто-то пописывают в отношении Беларуси. Про многовекторность и так далее. Уже сколько раз говорил об этом, что многовекторность никак не отдаляет нас от Российской Федерации", - сказал Лукашенко.

"Судьба наша такая, мы расположены в центре Европы, как я часто говорю, соседи - они от Бога, их не выбирают и с соседями надо стараться поддерживать добрые отношения, что мы и делаем. На Западе не хотят с нами таких отношений, Господь с ними - это их дело. Но Россия, с кем бы мы ни говорили (с американцами в последнее время тоже об этом говорил), это государство всегда выносится за скобки, вместе с Китайской Народной Республикой", - подчеркнул Лукашенко.

"Это люди, которые всегда протягивали нам руку, поддерживали. Мы будем тем же отвечать нашим братьям-россиянам, гражданам Китая и другим на Востоке", - заявил белорусский президент.