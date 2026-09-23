Глава МИД Польши заявил о готовности улучшать отношения с Белоруссией

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после переговоров с главой белорусского МИДа Максимом Рыженковым в Нью-Йорке заявил журналистам о готовности Варшавы к улучшению взаимоотношений с Минском. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

"Это первая, ознакомительная встреча, но встречи с представителями других министерств и на других уровнях также проходят. Вскоре мы откроем новое здание посольства в Минске. Когда сосед хочет разморозить и улучшить отношения, Польша всегда первой идет на соглашение", - сказал Сикорский

"Это как подснежник, который может расцвести, если погода благоприятная", - ответил глава МИД Польши на вопрос, означает ли прошедшая встреча нормализацию отношений с Белоруссией. При этом он назвал сам факт встречи "прорывом". "Отношений между двумя странами на таком уровне, вероятно, не было с 2016 года", - отметил он.

"В настоящее время у нас более нормализованная ситуация на границе, чем в прошлом, конечно, это связано с тем, что последующие правительства инвестировали в эффективное пограничное ограждение, но мы также имеем дело с освобождением политических заключенных, в том числе Анджея Почобута, - добавил Сикорский. - Таким образом, у соседей появляется больше свободы и больше оснований для попыток стабилизировать свои отношения".

Ранее в МИДе Белоруссии сообщили, что главы внешнеполитических ведомств провели встречу на полях сегмента высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Встреча с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским была посвящена оценке состояния белорусско-польских отношений и путей их дальнейшего развития в интересах народов двух стран. Стороны также обсудили ситуацию в регионе", - рассказали в пресс-службе ведомства.