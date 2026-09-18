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Польша продлила перерыв в приеме заявлений от мигрантов на границе с Белоруссией

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Польша продлила до 16 ноября перерыв в приеме польско-белорусской границе заявлений от иностранцев на международную защиту, сообщило МВД страны.

Такое решение правительство Польши приняло по запросу МВД.

Правительство указало, что "причины введения ограничений не исчезли, миграция по-прежнему используется в качестве инструмента и представляет серьезную и реальную угрозу, в том числе национальной безопасности".

Постановление о приостановкена 60 дней права подачи заявлений на международную защиту иностранцами на польско-белорусской границе вступило в силу 27 марта 2025 года. Впоследствии его действие продлевалось.

Польша Правительство МВД Белоруссия
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