Трамп потребовал ухода Пауэлла из совета управляющих ФРС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп потребовал ухода Джерома Пауэлла из совета управляющих Федеральной резервной системы в связи с перерасходом бюджета на реконструкцию здания ее штаб-квартиры в период его председательства.

"Здание не уложилось в бюджет, перерасход рекордный, и "Слишком поздно" Пауэлла нужно заставить уйти из совета", - написал Трамп в соцсети Truth Social, употребив прозвище, которое он давно использует применительно к Пауэллу в связи с тем, что тот "слишком поздно" начал снижать процентную ставку.

"Это (перерасход - ИФ) вина Джерома Пауэлла, и его надо заставить уйти, немедленно! - заявил президент. - Если он не уйдет, на него нужно подать в суд, на самом высоком уровне, от лица правительства Соединенных Штатов, за коррупцию или некомпетентность, которые совершенно неприемлемы".

Управление генерального инспектора (OIG) Федрезерва, внутренний контролирующий орган, выявило ряд ошибок руководства в ходе реализации проекта реконструкции, говорится в опубликованном накануне отчете.

В частности, совет управляющих не принял мер в отношении недочетов, связанных с перерасходом по одному из предыдущих проектов, и не последовал рекомендации установить лимит на расходы, пишет OIG. Руководство центробанка также не запросило оценку стоимости строительства, а система внутреннего управления не была рассчитана на реализацию проекта такого масштаба и сложности.

При этом OIG не выявило признаков нарушений уголовного законодательства и административных проступков.

Трамп заявил, что поручил генеральному прокурору Тодду Бланшу изучить отчет внутреннего контролера ФРС и решить, что делать.

Нынешний председатель Федрезерва Кевин Уорш заверил, что центробанк последует рекомендациям OIG и привлечет независимого аудитора для оценки всех согласованных выплат. По его словам, проект реконструкции перейдет в ведение Управления общих служб (General Services Administration, GSA), которое помогает управлять зданиями федеральных органов власти и будет отчитываться перед советом управляющих и самим председателем.

В 2020 году стоимость проекта оценивалась в $1,3 млрд, но позднее выросла до $2,4 млрд.

Пауэлл возглавлял ФРС с февраля 2018 года по май 2026 года. Его мандат как члена совета управляющих действует до января 2028 года.