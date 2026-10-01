Поиск

Трамп потребовал ухода Пауэлла из совета управляющих ФРС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп потребовал ухода Джерома Пауэлла из совета управляющих Федеральной резервной системы в связи с перерасходом бюджета на реконструкцию здания ее штаб-квартиры в период его председательства.

"Здание не уложилось в бюджет, перерасход рекордный, и "Слишком поздно" Пауэлла нужно заставить уйти из совета", - написал Трамп в соцсети Truth Social, употребив прозвище, которое он давно использует применительно к Пауэллу в связи с тем, что тот "слишком поздно" начал снижать процентную ставку.

"Это (перерасход - ИФ) вина Джерома Пауэлла, и его надо заставить уйти, немедленно! - заявил президент. - Если он не уйдет, на него нужно подать в суд, на самом высоком уровне, от лица правительства Соединенных Штатов, за коррупцию или некомпетентность, которые совершенно неприемлемы".

Управление генерального инспектора (OIG) Федрезерва, внутренний контролирующий орган, выявило ряд ошибок руководства в ходе реализации проекта реконструкции, говорится в опубликованном накануне отчете.

В частности, совет управляющих не принял мер в отношении недочетов, связанных с перерасходом по одному из предыдущих проектов, и не последовал рекомендации установить лимит на расходы, пишет OIG. Руководство центробанка также не запросило оценку стоимости строительства, а система внутреннего управления не была рассчитана на реализацию проекта такого масштаба и сложности.

При этом OIG не выявило признаков нарушений уголовного законодательства и административных проступков.

Трамп заявил, что поручил генеральному прокурору Тодду Бланшу изучить отчет внутреннего контролера ФРС и решить, что делать.

Нынешний председатель Федрезерва Кевин Уорш заверил, что центробанк последует рекомендациям OIG и привлечет независимого аудитора для оценки всех согласованных выплат. По его словам, проект реконструкции перейдет в ведение Управления общих служб (General Services Administration, GSA), которое помогает управлять зданиями федеральных органов власти и будет отчитываться перед советом управляющих и самим председателем.

В 2020 году стоимость проекта оценивалась в $1,3 млрд, но позднее выросла до $2,4 млрд.

Пауэлл возглавлял ФРС с февраля 2018 года по май 2026 года. Его мандат как члена совета управляющих действует до января 2028 года.

Дональд Трамп США ФРС Кевин Уорш Джером Пауэлл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эстония запретила транзит зерна из РФ и Белоруссии

 Эстония запретила транзит зерна из РФ и Белоруссии

Что случилось этой ночью: четверг, 1 октября

Нетаньяху заявил, что пассажиры и пилот Flydubai предотвратили глобальную авиакатастрофу

 Нетаньяху заявил, что пассажиры и пилот Flydubai предотвратили глобальную авиакатастрофу

Фондовые индексы Европы завершили среду в минусе

 Фондовые индексы Европы завершили среду в минусе

Редкие работы Ван Гога, Моне и Сезанна будут проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке

 Редкие работы Ван Гога, Моне и Сезанна будут проданы на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке

Axios пишет, что переговоры США и Ирана в Нью-Йорке зашли в тупик

Иран отвергает причастность к инциденту на используемой США авиабазе в Британии

Миссия Crew-13 в четверг стартует к МКС

 Миссия Crew-13 в четверг стартует к МКС

Трамп заявил, что США полностью управляют Ормузским проливом

Трамп по-прежнему обеспокоен ситуацией с российскими НПЗ

 Трамп по-прежнему обеспокоен ситуацией с российскими НПЗ
Хроники событий
Бюджет РФ Бюджет РФ 102 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12034 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3808 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов