В Ираке заявили, что не дадут атаковать соседние страны со своей территории

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Багдад обязуется не позволять использовать иракскую территорию и воздушное пространство для любых действий, угрожающих безопасности соседних стран, заявил в четверг премьер Ирака Али аз-Зейди.

"Иракское правительство подтверждает конституционную приверженность задаче предотвращать использование иракской территории и воздушного пространства в качестве базы или транзитного маршрута для любых действий, угрожающих безопасности соседних стран", - передает слова премьера телеканал "Аль-Джазира".

Кроме того, аз-Зейди заявил, что правительство "в соответствии с конституцией будет добиваться полного разоружения всех неиракских вооружённых группировок, действующих на территории страны". По его словам, этот процесс должен завершиться к 30 июня 2027 года.

Накануне Пентагон объявил о завершении международной миссии "Непоколебимая решимость" в Ираке по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России). В Пентагоне заявили, что отныне иракские силы возглавят дальнейшие усилия по обеспечению безопасности страны и сдерживанию остатков ИГ.

Операцию "Непоколебимая решимость" начали в 2014 году вооруженные силы США и их союзники, включая Великобританию, Канаду, Саудовскую Аравию, ОАЭ и других, против ИГ. Силы ИГ в Ираке были разгромлены в 2017 году, в Сирии - в 2019 году, однако войска коалиции продолжали бороться с остатками группировки. В 2024 году Багдад и Вашингтон достигли соглашения, по которому США должны были свернуть миссию к 30 сентября 2026 года.