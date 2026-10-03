Правительственные силы Йемена заявили об ударах по связанным с хуситами целям в Сане

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Йеменские войска нанесли удары по расположенным в столице страны Сане объектам, имеющим отношение к движению "Ансар Аллах" (хуситы), сообщает "Аль-Джазира".

"Вооруженные силы располагают возможностями проводить атаки, имеющие стратегическое значение, против хуситов", - приводит телеканал слова представителя йеменских вооруженных сил полковника Маджида Аль Назили.

Однако он не уточнил, какие именно цели пытались поразить йеменские военные. До этого сообщалось, что в Сане прозвучало несколько взрывов.

Связанные с правительством СМИ сообщали, что в провинцию Таиз, где продолжаются бои с хуситами, прибыло подкрепление. По данным "Аль-Джазиры", наиболее интенсивно столкновения идут в западных пригородах города Таиза, хуситы активно применяют артиллерию.

Саудовская Аравия оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена, нанося авиационные удары по позициям хуситов в попытках вернуть утраченные территории. Йемен имеет для королевства огромное стратегическое значение, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти.