WSJ сообщила, что США вывели B-1B с базы в Британии из-за угрозы атаки иранских БПЛА

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты передислоцировали все свои бомбардировщики B-1B Lancer с авиабазы Фэрфорд в Великобритании из-за поступившей информации о возможной атаке беспилотников, организованной Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР), сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно их данным, Тегеран планировал нанести удар по бомбардировщикам и убить несколько сотен американских военнослужащих, дислоцированных на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд.

В свою очередь неназванные чиновники сообщили The New York Times, что, по их мнению, планируемая атака была частично основана на сценарии удара беспилотников, который Украина нанесла в прошлом году с территории России и в результате которого были уничтожены российские стратегические бомбардировщики.

Тем временем портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщает, что в середине сентября военное командование США получило тревожное предупреждение от американских и других западных разведывательных служб о том, что авиабаза Королевских ВВС Фэрфорд может стать объектом атаки при поддержке Ирана.

После этого предупреждения обеспокоенность среди официальных лиц по всей Европе резко возросла.

В конце сентября недалеко от авиабазы Фэрфорд полиция задержала пятерых мужчин, подданных Соединенного Королевства, по подозрению в подготовке теракта. В ходе расследования выяснилось, что в их фургонах, припаркованных недалеко от базы, не было взрывчатых веществ. В итоге всех подозреваемых отпустили под залог.

Официальные лица США заявляют, что пока неясно, связаны ли арестованные с предполагаемой атакой с помощью беспилотника или планировали какую-то другую операцию.

Ранее сообщалось, что все 12 стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, размещавшихся на авиабазе Фэрфорд в Великобритании, вылетели с нее в воскресенье в места постоянного базирования на континентальной части США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в понедельник, что Пентагон быстро перебазировал бомбардировщики "из соображений предосторожности, чтобы защитить наших ребят".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что передислокация бомбардировщиков была частью "регулярной ротации" сил ВВС США по всему миру и не была напрямую связана с иранской угрозой.

Однако несколько часов спустя президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что бомбардировщики были передислоцированы из-за угрозы безопасности. "Они вылетели не случайно... Была угроза. (...) Зачем нам оставлять их там? Поэтому мы их немного передислоцировали. Не очень далеко", - отметил он.