Хуситы и ВС Йемена ведут бои за стратегическую высоту вблизи Таиза

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Бойцы движения "Ансар Аллах" (хуситы) пытаются выбить подразделения правительственных сил Йемена с горы Джабаль-Сабир, расположенной недалеко от города Таиз и имеющей стратегическое значение для контроля над окружающей местностью, сообщает "Аль-Джазира".

По ее данным, хуситы продвигаются к горе Джабаль-Сабир, с которой просматриваются все окрестности, и главным образом город Таиз. Когда хуситы захватят гору, можно будет считать, что Таиз перешел под их контроль.

Йеменское командование, пытаясь удержать высоту, запрашивает подкрепления и воздушную поддержку ВВС Саудовской Аравии. Командиры просят об ударах по недавно захваченным хуситам позициям, особенно в районах Эт-Турба и Эль-Мшрах южнее Таиза, которые считаются ключевым проходом к этому городу. Утром 14 октября после нескольких ударов с воздуха лояльные правительству части смогли отбить назад несколько узловых точек, через которые осуществляется сообщение с Таизом.

По сообщению ряда СМИ, основные боевые действия в Йемене последние дни разворачиваются в районе стратегически важного города Таиз, в котором хуситам, предположительно, удалось заблокировать крупную группировку йеменских правительственных сил. Таиз - третий по величине город Йемена, здесь сходятся ряд важнейших трасс, в том числе ведущих в портовый город Аден - город, где заседает признанное на международном уровне правительство Йемена.