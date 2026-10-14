В Йемене из-за боев 800 тысяч человек лишились доступа к гуманитарной помощи

Фото: Houthi Media Center via Getty Images

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Йемене из-за эскалации вооруженного конфликта между хуситами и силами международно признанного правительства 800 тысяч человек лишились доступа к гуманитарной помощи, а более 18 млн ежедневно сталкиваются с нехваткой еды, заявили представители Всемирной продовольственной программы ООН.

По данным ВПП, хуже всего ситуация в городе Таизе, где более 600 тысяч человек, в том числе 200 тысяч женщин и детей, лишены доступа к гуманитарной помощи. В последние недели, как сообщалось, хуситы предпринимают попытки отбить этот стратегически важный город у правительственных войск.

Из-за постоянных перебоев с поставками муки и истощения запасов местных рынков, ситуация стремительно приближается к полномасштабной катастрофе.

Хуситы пытаются выбить подразделения правительственных сил Йемена с горы Джабаль-Сабир, расположенной недалеко от города Таиз и имеющей стратегическое значение для контроля над окружающей местностью. Таиз - третий по величине город Йемена, здесь сходится ряд важнейших трасс, в том числе ведущих в портовый город Аден - город, где базируется признанное на международном уровне правительство Йемена. Столицу страны, Сану, контролируют хуситы.