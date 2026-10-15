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Удары хуситов по Саудовской Аравии посчитали успешнее февральских атак Ирана

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Военным Саудовской Аравии удается сбивать подавляющее большинство ракет и БПЛА движения "Ансар Аллах" (хуситы), но у противника королевства получается находить бреши в противовоздушной обороне, сообщает Middle East Eye (MEE) со ссылкой на источник.

"Находящийся в Эр-Рияде западный военный чиновник сказал MEE, что Саудовская Аравия нейтрализует подавляющее большинство ракет и дронов, вероятно, по меньшей мере 90%. Но хуситы более искусны в том, чтобы преодолевать противовоздушную оборону королевства", - сообщает издание.

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"Хуситы намного более успешны, чем Иран в феврале. Они многому научились за этот год. Тут присутствует комбинация из инноваций, быстроты реакции и свежих разведданных", - сказал собеседник.

Ранее хуситы неоднократно атаковали нефтяные объекты и аэропорты на территории Саудовской Аравии. При этом, поясняет MEE, теперь Саудовская Аравия более интегрирована в глобальную экономику, чем в начале конфликта на Аравийском полуострове в середине 2010-х годов, и издержки от эскалации боевых действий будут высокими.

Йеменское правительство, поддерживаемое Эр-Риядом, объявило в октябре о масштабном контрнаступлении против хуситов, но среди противников движения "Ансар Аллах" нет единства, отмечает MEE. Вместе с тем еще один западный чиновник, присутствующий в регионе, заявил, что разочарован тем, как проявляют себя правительственные силы Йемена. "О потенциале йеменских правительственных войск много говорили за последние месяцы, но они довольно-таки недееспособны. Одним приходится сражаться без пищи и воды. Другие подразделения просто испарились, оставив фланги неприкрытыми", - рассказал он.

По данным MEE, наиболее боеспособными против хуситов оказались группы, связанные с ОАЭ. Однако ранее Саудовская Аравия и ОАЭ вели борьбу за влияние в Йемене, осложнив формирование единого фронта против хуситов. Во вторник поддерживаемый ОАЭ лидер сепаратистского Южного переходного совета Айдарус Касем Абдул Азиз аз-Зубейди, вывезенный из Йемена и находящийся в изгнании, призвал мобилизовать силы против хуситов. Но вместе с тем он заявил о необходимости признания международным сообществом создания отдельного государства на юге Йемена.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против объектов саудовской инфраструктуры.

Йемен Саудовская Аравия Эр-Рияд Иран
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