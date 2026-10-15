AP сообщило об ударе хуситов по штаб-квартире Saudi Aramco

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Хуситы нанесли удар по головному офису нефтекомпании Saudi Aramco в Дахране на востоке Саудовской Аравии, зданию нанесен ущерб, сообщает AP со ссылкой на источники. По их данным, обошлось без пострадавших.

Повреждены три верхние этажа здания, в котором располагается штаб-квартира.

Эр-Рияд пока не комментировал эти утверждения.

Ранее в саудовском руководстве заявляли, что саудовская ПВО успешно перехватила ударный беспилотник, запущенный хуситами в направлении Восточной провинции королевства.

Накануне представитель "Ансар Аллах" Яхья Сари заявил, что хуситы поразили инфраструктуру Saudi Aramco на востоке страны и в Эр-Рияде, однако не уточнялось, какие именно объекты подверглись ударам.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против объектов саудовской инфраструктуры.