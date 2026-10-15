Страны НАТО экстренно обсудят атаки беспилотников на суда в Черном море

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Страны НАТО проведут экстренное совещание, чтобы обсудить меры реагирования на серию ударов беспилотников по грузовым судам в Черном море, заявил Politico президент Румынии Никушор Дан.

По его словам, за последние сутки два танкера-химовоза подверглись ударам беспилотников "в территориальных водах Румынии или в непосредственной близости от них" и пока "слишком рано" с уверенностью утверждать, "что за этими атаками стоит Россия".

Румынский президент сделал это заявление "на полях" проходящего в Брюсселе саммита Евросоюза. Эти атаки он обсудил с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Генеральный секретарь выразил солидарность со стороны альянса. Состоится заседание Североатлантического совета, на котором будет обсуждаться вся ситуация в Черном море", - сообщил Дан изданию Politico.