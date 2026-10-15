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Bloomberg сообщил о планах Лондона передать Киеву партию ракет Storm Shadow

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Великобритания намерена передать Украине партию дальнобойных ракет Storm Shadow, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Сколько это будет ракет, не уточняется.

По данным Bloomberg, этот вопрос премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали в в Лондоне 14 октября.

На Даунинг-стрит по результатам встречи двух лидеров сообщали, что "в том, что касается дальнобойных ракет, лидеры обсудили то, как Великобритания могла бы ускорить оборонную поддержку Украины в преддверии зимы". О конкретной военной помощи не сообщалось.

Великобритания Владимир Зеленский Украина Энди Бернем Storm Shadow
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