Bloomberg сообщил о планах Лондона передать Киеву партию ракет Storm Shadow

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Великобритания намерена передать Украине партию дальнобойных ракет Storm Shadow, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Сколько это будет ракет, не уточняется.

По данным Bloomberg, этот вопрос премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали в в Лондоне 14 октября.

На Даунинг-стрит по результатам встречи двух лидеров сообщали, что "в том, что касается дальнобойных ракет, лидеры обсудили то, как Великобритания могла бы ускорить оборонную поддержку Украины в преддверии зимы". О конкретной военной помощи не сообщалось.