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Президент Израиля призвал партии не допустить повторных выборов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Израиля Ицхак Герцог на фоне подсчета голосов на парламентских выборах призвал партии открыто подойти к вопросу формирования коалиции, чтобы избежать повторного голосования, пишет The Times of Isarel.

"Мы должны сделать все возможное, тем более после вчерашнего, чтобы избежать повторных выборов. Так что я ожидаю от всех, кто пришел сюда, в ходе обсуждения быть открытыми к новым идеям", - заявил он.

Герцог отметил, что ожидает получить окончательные результаты выборов на следующей неделе. После этого он начнет консультации с фракциями Кнессета о формировании нового правительства.

После подсчета 85% голосов правящая коалиция во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху получает 53 места в парламенте, оппозиционная коалиция - 48 мест. Арабские партии "РААМ" и "Объединенный список" могут обеспечить себе 19 мест.

Кнессет Ицхак Герцог Израиль РААМ Биньямин Нетаньяху
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