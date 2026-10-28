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Трамп сообщил, что разрешил бы Болсонару въехать в США

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что одобрил бы въезд в страну экс-кандидату в президенты Бразилии Флавиу Болсонару.

"Одобрил бы. Думаю, это хорошие люди. Выборы были действительно странными и, я считаю, ужасными. (...) Да, я не против", - сказал Трамп журналистам по прибытии на авиабазу "Эндрюс".

На вопрос о том, знает ли он, где сейчас находится Болсонару, по сообщениям СМИ, бежавший из Бразилии, Трамп заметил: "Я слышал, что он в Аргентине".

"С его отцом, на мой взгляд, обошлись очень плохо", - добавил американский лидер.

Флавиу Болсонару - сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

Ранее в ночь на среду бразильская редакция телеканала CNN сообщила, что Болсонару вместе с семьей прибыл в США. Агентство Associated Press со ссылкой на источники передавало, что Госдепартамент США позволит Болсонару и его семье остаться в стране и выдаст им визы.

Бразильская газета "Фолья ди Сан-Паулу" во вторник написала, что администрация США знает о бегстве Болсонару из Бразилии и готова предоставить ему убежище.

Газета сообщала, что решение бежать из Бразилии сенатор принял после поражения на выборах в воскресенье и после того, как судебные власти обязали его оставаться в стране и сдать паспорта - бразильский и итальянский.

Судья Верховного суда Бразилии Флавиу Дину во вторник постановил начать расследование возможного иностранного финансирования предвыборной кампании Болсонару.

Кроме того, Болсонару - фигурант двух уголовных дел, связанных с отмыванием денег и другими преступлениями. В феврале 2027 года истекает его мандат в сенате, после чего его можно будет привлечь к судебной ответственности, отмечают бразильские СМИ.

Второй тур президентских выборов в Бразилии состоялся 25 октября. Победу одержал действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. Болсонару не признал поражение: по его мнению, решение властей продлить время голосования спровоцировало ряд нарушений.

Дональд Трамп США Бразилия Флавиу Болсонару
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