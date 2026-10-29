Полиция Израиля опровергла заявления о нарушениях закона арабскими партиями на выборах

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Полиция Израиля в четверг заявила, что утверждения правой партии "Ликуд" во главе с премьером Биньямином Нетаньяху о мошенничестве со стороны арабских партий в ходе парламентских выборов не соответствуют действительности.

"День голосования, даже в сравнении с предыдущими выборами, прошел с небольшим количеством инцидентов, ставящих под сомнение честность выборов. Следует отметить, что от следователей или разведки нет никаких данных в поддержку обвинений в махинациях", - приводит The Jerusalem Post выдержки из заявления полиции.

В среду в "Ликуд" заявили, что арабские партии "украли" выборы в парламент Израиля (Кнессет) за счет широко применявшихся подтасовки результатов, подкупа, запугивания и манипулирования с избирательными бюллетенями. В партии потребовали от органов правопорядка немедленно провести расследование.

После подсчета около 91% голосов правящая коалиция во главе с Нетаньяху получает 52 места в парламенте, оппозиционная коалиция - 48 мест. Арабские партии "РААМ" и "Объединенный список" могут обеспечить себе 20 мест. Для получения большинства в парламенте требуется минимум 61 место.