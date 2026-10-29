Аэропорт Адена возобновил работу после ударов хуситов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Йемене международный аэропорт Адена возобновил прием и отправку рейсов после остановки работы в связи с ударами хуситов 28 октября, сообщила "Аль-Джазира" со ссылкой на Министерство транспорта страны.

В среду хуситы дважды обстреляли аэропорт баллистическими ракетами. Представитель движения Яхья Сари предупреждал о намерении ударить по аэропорту в связи с тем, что на его территории находится военно-транспортный самолет Саудовской Аравии с грузом вооружений.

В Адене базируется признанное на международном уровне правительство Йемена. Столицу страны Сану контролируют хуситы.