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Аэропорт Адена возобновил работу после ударов хуситов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Йемене международный аэропорт Адена возобновил прием и отправку рейсов после остановки работы в связи с ударами хуситов 28 октября, сообщила "Аль-Джазира" со ссылкой на Министерство транспорта страны.

В среду хуситы дважды обстреляли аэропорт баллистическими ракетами. Представитель движения Яхья Сари предупреждал о намерении ударить по аэропорту в связи с тем, что на его территории находится военно-транспортный самолет Саудовской Аравии с грузом вооружений.

В Адене базируется признанное на международном уровне правительство Йемена. Столицу страны Сану контролируют хуситы.

Хроника 28 февраля – 29 октября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Йемен хуситы Аден Саудовская Аравия Яхья Сари
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