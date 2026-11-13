Министр обороны Финляндии исключил обсуждение участия страны в НАТО

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Членство Финляндии в НАТО не подлежит обсуждению, заявил глава финского Минобороны Антти Хяккянен. Об этом сообщает Bloomberg.

"Дальнейшее пребывание Финляндии в НАТО обсуждать не будут", - сказал он.

По его словам, Россия "стремится расширить повестку переговоров по Украине" и своими требованиями "проверяет на прочность" США и Европу. Хяккянен сказал, что условия России в отношении НАТО также обсуждать нельзя.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил на брифинге 13 ноября, что Россия не требовала выхода Финляндии из НАТО в рамках переговоров о новой архитектуре безопасности в Европе. "Мне не известно об этом. Нет, не выдвигалось. Об этом речь, конечно, не шла точно", - сказал он журналистам, комментируя соответствующую информацию в СМИ.