В Казахстане потребовали провести проверку из-за сбоев в работе сервисов Yandex Qazaqstan

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов потребовал от комитета информационной безопасности министерства искусственного интеллекта и цифрового развития провести проверку по фактам сбоев в работе сервисов Yandex Qazaqstan.

"В адрес комитета направлено требование о проведении проверок по фактам сбоев в работе сервисов компании Яндекс", - ответил Асылов на депутатский запрос.

Ответ Генпрокурора опубликован на сайте курултая Казахстана (однопалатный парламент).

Асылов сообщил, что Генпрокуратурой проводится комплексная проверка деятельности комитета информационной безопасности министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, осуществляющего госконтроль в сфере персональных данных и их защиты.

"Вопросы, затронутые в депутатском запросе, в том числе законность сбора, хранения и передачи персональных данных, а также полнота мер по защите прав граждан, будут тщательно изучены в ходе проверки с последующей правовой оценкой", - отмечается в ответе Генпрокурора.

Ранее депутат курултая Ляззат Жылкыбаева обратилась с запросом к генпрокурору из-за имевших место 11 октября сбоев в работе сервисов "Яндекса".

"Компания объяснила это дефектом инфраструктуры за рубежом. Хотя министерство заявило, что серверы, на которых хранятся персональные данные казахстанских пользователей, расположены на территории страны, оно подтвердило, что некоторые компоненты находятся за пределами Казахстана", - отмечала депутат.

11 октября пресс-служба "Яндекса" в РФ сообщила о повреждении инфраструктуры центра обработки данных (ЦОД) в городе Владимире из-за атаки БПЛА. Работа дата-центра была остановлена.

В Казахстане ранее было введено на законодательном уровне требование, согласно которому собственники и операторы баз, содержащих персональные данные граждан, обязаны хранить и обрабатывать эти данные на серверах, физически расположенных на территории Республики Казахстан.