В Бахрейне сообщили о перехвате нескольких иранских беспилотников

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - ПВО Бахрейна перехватила несколько снарядов, которые Иран выпустил в воскресенье в сторону королевства, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление вооруженных сил Бахрейна.

"В заявлении в соцсетях военные обвинили Иран в продолжении систематической агрессии против Бахрейна, отметили, что войска сбили несколько снарядов прежде, чем они смогли достичь целей", - информирует телеканал.

Командование заверило, что войска находятся в состоянии повышенной боевой готовности и будут отражать все последующие атаки на королевство.

Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о запуске БПЛА по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне. До этого, в минувшую пятницу, КСИР также атаковал американский радар в Бахрейне.

В Центральном командовании ВС США информацию об успешном ударе Ирана 13 ноября опровергли. Американская сторона также заявила, что американские вооруженные силы сбили два иранских ударных беспилотника, летевших в направлении Бахрейна.