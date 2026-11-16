Еврокомиссия предложит выделить Украине 45 млрд евро в кредит

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия 18 ноября предложит странам Евросоюза план по выделению Украине кредита на 45 млрд евро на следующий год, сообщает Financial Times со ссылкой на четыре источника, знакомых с деталями плана.

Речь идет о кредите в 45 млрд евро под гарантии общего бюджета Евросоюза. Механизм кредита будет идентичен тому, который ЕС использовал в прошлом году, чтобы выделить Украине кредит в размере 90 млрд евро.

Ранее FT сообщала, что канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил председателя Европейского совета Антониу Кошту о том, что заблокирует бюджет ЕС на 2028-2034 годы, если все страны ЕС не обязуются выделить финансовую помощь Украине в 2027 году.

В Чехии, Словакии, Венгрии и Болгарии уже заявили, что не будут принимать участия в финансировании Украины в будущем.