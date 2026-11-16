EASA продлевает рекомендации избегать воздушного пространства ближневосточных стран

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Европейское агентство по безопасности полетов продлило до 31 января 2027 года предупреждение об опасности полетов в воздушном пространстве Иордании, Ирака, Ирана, Ливана, Саудовской Аравии.

EASA также рекомендует авиаперевозчикам не использовать воздушное пространство над Персидским и Оманским заливами.

Агентство отмечает высокие риски для полетов в связи с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке: в связи с конфликтом Ирана и США, напряженными отношениями Израиля и Ливана, а также в связи с конфликтом между йеменскими хуситами и арабской коалицией во главе с Эр-Риядом, которая оказывает военную поддержку правительственным войскам Йемена.