В США обвинили Иран в кибератаках на важную американскую инфраструктуру

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Иран и связанные с Тегераном хакеры с начала ближневосточного конфликта проводили кибератаки на важнейшую инфраструктуру США и информационные сети, заявил министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на заявление министра для Конгресса.

"С начала конфликта с Ираном в начале 2026 года иранские государственные кибергруппы и проиранские киберпреступники атаковали сети ключевой инфраструктуры США", - заявил он.

По словам Маллина, транспортный сектор, здравоохранение, водоснабжение, энергетика и сфера финансовых услуг США все чаще становятся целями проиранских сил.

Он не уточнил, связаны ли кибератаки с массовыми сбоями в сервисах Microsoft Corp. и в системах Федерального управления гражданской авиации США, которые произошли на прошлой неделе.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил 18 ноября, что эти технические сбои не связаны между собой и не являются результатом действий хакеров, действующих в интересах иностранных правительств.