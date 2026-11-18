Индонезия может присоединиться к Мекканскому оборонному соглашению

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Джакарте рассматривают вариант с присоединением к Мекканскому оборонному соглашению, сообщает Middle East Eye со ссылкой трех турецких чиновников. По их данным, Индонезия заинтересована во вступлении в этот союз и изучает варианты действий.

Собеседники издания назвали эти планы Индонезии являются ожидаемыми, если принять во внимание партнерство Анкары и Джакарты, особенно в сфере обороны. Так, в 2025 года страны заключили контракт стоимостью $10 млрд на приобретение 48 турецких истребителей пятого поколения KAAN; также Индонезия собирается получить два фрегата типа "Стамбул".

Свидетельством укрепления связей стало заключение в минувшем октябре Турцией, Индонезией, Катаром и Пакистаном меморандума "Бадр" с целью укрепления сотрудничества в области обороны и развития стратегического партнерства.

В августе 2026 года Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали Мекканское оборонительное соглашение о военном сотрудничестве, предполагающее коллективный ответ в случае нападения на одну из стран-участниц пакта. Страны заключили такое соглашение на фоне конфликта США и Ирана, в ходе которого иранские военные обстреляли, в том числе, объекты на саудовской территории.

В начале октября Исламабад и Анкара в рамках соглашения договорились с Эр-Риядом о развертывании военных сил на территории Саудовской Аравии исключительно в оборонительных целях, в то время как королевство и хуситы обмениваются ударами.