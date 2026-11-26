Лукашенко внес в белорусский парламент законопроект об амнистии

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес в парламент законопроект "Об амнистии в связи с Годом белорусской женщины", сообщили в пресс-службе главы государства.

Известно, что в первую очередь амнистия затронет женщин, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, многодетных матерей, беременных женщин, пенсионерок, женщин с инвалидностью, а также осужденных за преступление по неосторожности.

"Амнистия коснется и мужчин, которые совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. Им также будет предоставлен шанс быстрее вернуться к нормальной жизни", - сообщили в пресс-службе.



