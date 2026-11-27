Координатор закупок в "Казатомпроме" покинул правление

Правление сократилось с шести до трех человек

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Главный директор по закупкам и общим вопросам "Казатомпрома" Дархан Сагиндыков покинул пост по собственному желанию, сообщила пресс-служба уранодобывающей компании. С должности он ушел 26 ноября, досрочно.

""Казатомпром" продолжает работу в штатном режиме, а функциональные обязанности вышеуказанной позиции перераспределены внутри руководства компании в соответствии с внутренними процедурами по распределению обязанностей и полномочий", - сообщила компания.

В ее правлении осталось три человека из шести - председатель правления Меиржан Юсупов, первый заместитель председателя правления - главный директор по экономике и финансам Марат Тулебаев и главный директор по стратегии и международному развитию Дастан Кошербаев.

24 ноября совет директоров "Казатомпрома" принял решение о досрочном прекращении полномочий двух членов правления - главного коммерческого директора Владислава Байгужина и главного операционного директора Куаныша Омарбекова.

Позже Служба по противодействию коррупции Комитета нацбезопасности Казахстана (КНБ) сообщила о задержании Омарбекова и других лиц по подозрению в причастности к коррупционной схеме, организованной бывшим руководством госфонда "Самрук-Казына" (основной акционер "Казатомпрома"). По данным КНБ, проводится досудебное расследование по части 4 статьи 367 Уголовного кодекса Казахстана (дача взятки в особо крупном размере или преступной группой).

Ранее в ноябре по подозрению в коррупции были задержаны председатели правления "Самрук-Казыны" Нурлан Жакупов и ж/д оператора "Казахстан темир жолы" Елжас Отыншиев.

"Казатомпром" занимается добычей урана, переработкой редких металлов, производством и сбытом бериллиевой и танталовой продукции. 100% продукции компании экспортируется. Компания подконтрольна государству (в том числе у госфонда "Самрук-Казына" 62,99% акций, у Минфина Казахстана - 12,01%), free float составляет 25%.

Фонд "Самрук-Казына" управляет стратегическими активами Казахстана, в том числе в нефтегазовой, транспортно-логистической и энергетической отраслях.