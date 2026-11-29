Айзенкот и Нетаньяху провели переговоры о коалиционном правительстве

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Председатель партии "Яшар!" Гади Айзенкот и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели в воскресенье переговоры по вопросу формирования правящей коалиции, сообщает The Times of Israel.

Переговоры продлились около трех часов. Сообщений о заключении договоренностей не поступало.

Нетаньяху в субботу заявил, что предлагает Айзенкоту сформировать с ним коалиционное правительство и по очереди занимать пост главы кабинета министров.

"Моя обязанность как лидера требует от меня отбросить все лишнее (...) и согласиться с тем, что Гади Айзенкот первым получит должность премьер-министра, а затем я сменю его", - написал он в социальной сети X.

The Times of Israel отмечала, что такое предложение прозвучало на фоне сообщений о том, что Айзенкот добился прогресса в переговорах с другими партиями по вопросу формирования коалиции без Нетаньяху и его партии "Ликуд".

По словам Нетаньяху, он готов согласиться разделить власть с Айзенкотом, чтобы избежать вступления арабских партий в правящую коалицию. По его мнению, арабские партии в израильском парламенте "поддерживают террористов" и могут привести к тому, что "без единого выстрела враждебные элементы захватят нашу страну изнутри".

В кнессете 26-го созыва представлены 120 депутатов из 11 партий. На выборах больше всего мест получила коалиция во главе с премьер-министром страны Нетаньяху - представители блока получили 53 места. Оппозиционная коалиция получила 48 мандатов, а арабские партии - 19.

При этом 67 из 120 депутатов нового созыва высказались за кандидатуру лидера оппозиции Айзенкота на пост нового премьера страны. В связи с этим президент Ицхак Герцог поручил именно Айзенкоту сформировать правительство.