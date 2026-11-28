Иранский генерал полагает, что противники Ирана не смогут вести наземные бои на границах страны

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Противоборствующая Ирану сторона не имеет достаточных возможностей, чтобы вступить в наземные бои с иранскими военными на границах страны, считает заместитель командующего сухопутных войск Ирана бригадный генерал Нозар Немати.

"Противник не способен вести наземные боевые действия на наших границах (...) Я думаю, что вряд ли он сможет это сделать в ходе продолжения войны", - приводит агентство IRNA его слова в субботу.

По его словам, в первую очередь сам противник осознает ограниченность своих средств для ведения сухопутных боевых действий. Немати заверил, что на наземных границах Ирана наблюдается безопасная обстановка.

Ранее президент США Дональд Трамп угрожал захватом части иранской территории: он говорил о возможной операции по взятию под контроль расположенного в Персидском заливе острова Харк - ключевой точки для иранского нефтяного экспорта.

В сентябре CBS News передавал, что Пентагон намерен сохранить развернутые весной на Ближнем Востоке части элитной 82-й воздушно-десантной дивизии до следующего года. Американские военные ранее отмечали, что десантники могут быть задействованы вместе с морской пехотой для захвата особо важных районов, таких как остров Харк, а также проведения различных специальных операций в случае оперативной необходимости.