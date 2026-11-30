Санчес заявил о готовности продолжать политическую борьбу в оппозиции

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Испании Педро Санчес официально признал поражение "Испанской социалистической рабочей партии" на выборах в парламент и выразил готовность продолжать политическую борьбу, но уже в оппозиции.

"Это - очень грустная ночь для нашей страны", - сказал он, обращаясь к соотечественникам. Санчес добавил, что "это не тот результат, на который мы рассчитывали".

Он подтвердил, что признаёт победу правой "Народной партии" и ее союзника - националистов из партии "Голос". Также премьер заверил, что не сомневается в том, что выборы прошли честно.

"И если теперь правые и ультраправые сформируют коалицию, то мы будем в оппозиции", - пообещал он.