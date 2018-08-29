В ЕС назвали переговоры с Лондоном по Brexit завершенными на 85%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Переговоры с Великобританией о выходе страны из Евросоюза завершены на 85%, заявил в среду координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"Мы находимся в последней стадии переговоров; подчеркну еще раз: речь идет об упорядоченном выходе (Великобритании из ЕС - ИФ), а не о хаотичном... 85% (переговоров) вместе с Великобританией мы уже преодолели",- сказал Барнье журналистам в Берлине.

Он еще раз озвучил позицию Брюсселя по этой проблематике.

"Мы не хотим новых границ, но хотим, чтобы вместе с Великобританией у нас была возможность ввести новые контролирующие механизмы", - отметил он.

Барнье также сообщил, что в пятницу планирует встретиться с министром Великобритании по делам Brexit Домиником Раабом. Координатор выразил надежду, что переговоры с новым британским министром теперь будут проходить минимум раз в неделю.

"Мы будем часто встречаться",- сказал Барнье.

Ранее Рааб заявлял, что Барнье уделяет мало времени переговорам.