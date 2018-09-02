Британский премьер не согласилась на компромисс с ЕС по вопросам Brexit

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не пойдет на компромисс с ЕС в вопросах выхода из союза в ущерб британским интересам.

"Меня не заставят пойти на компромиссы по соглашению в Чекерсе, которые не отвечают нашим национальным интересам", - говорится в статье, написанной Мэй для газеты The Sunday Teleraph.

Она отметила в статье, что "предстоящие месяцы станут критическими для определения будущего страны".

При этом премьер подчеркнула, что не пойдет на проведение в стране второго референдума по вопросам членства страны в ЕС. "Задавать один и тот же вопрос снова и снова будет жутким предательством по отношению к нашей демократии", - сказала глава британского кабинета министров.

Ранее координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что переговоры с Великобританией о выходе страны из Евросоюза завершены на 85%.

Между тем, как сообщало агентство Bloomberg, Великобритания и ЕС официально ставят перед собой задачу согласовать условия Brexit к октябрю 2018 года, однако высокопоставленные официальные лица в Лондоне и Брюсселе признают, что возможность договориться к этому сроку маловероятна.

В июле в пригороде Лондона Чекерсе министры кабинета выработали соглашение, в котором определены условия выхода страны из ЕС .

Выход Великобритании должен состояться в марте 2019 года, условия должны быть согласованы на переговорах с Евросоюзом.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

В августе этого года выяснилось, что, как свидетельствуют результаты проведенного Deltapoll опроса, отношение британцев к Brexit мало изменилось со времени проведения референдума. По данным The Daily Mail, более 60% респондентов заявили о том, что проголосовали бы таким же образом, как в 2016 году.