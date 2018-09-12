Британские консерваторы обсудили способы добиться отставки Терезы Мэй

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Члены парламента от Консервативной партии Великобритании, выступающие против плана премьер-министра Терезы Мэй по Brexit, провели встречу, на которой обсудили, каким образом и когда они могут принудить Мэй покинуть свой пост, сообщает в среду телеканал BBC News со ссылкой на источник.

Встреча прошла во вторник вечером среди 50 членов European Research Group, группы парламентариев, выступающих за "жесткий" Brexit, то есть за принципиальный разрыв отношений с ЕС.

Члены группы выступают против плана Мэй, согласованного в июле в резиденции Чекерс.

В частности, члены правительства согласовали план по созданию зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров, предусматривающий общий с ЕС реестр. Новое таможенное соглашение между Великобританией и ЕС, отмечает BBC News, будет нацелено на создание "объединенной таможенной территории".

По данным газеты The Guardian, председатель ERG Джакоб Рис-Могг заявил, что у группы не было цели сместить Мэй с ее поста, однако они хотели бы, чтобы премьер отказалась от плана, согласованного в Чекерс.

"Я долго говорил и повторял, что политику нужно изменить, но я поддерживаю (Мэй - ИФ) как человека", - сказал Рис-Могг, добавив, что она - "фантастический премьер-министр".