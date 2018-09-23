Главные новости
23сентябряВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 23 сентябряВ РоссииФСБ сообщила о заходе украинских кораблей в исключительную экономическую зону РФСпортДжошуа нокаутировал Поветкина
В мире

Правительство Великобритании начало подготовку к досрочным выборам

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Советники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй тайно начали подготовку к досрочным парламентским выборам, которые запланированы на ноябрь, сообщила в воскресенье The Sunday Times.

Один из источников газеты сообщил, что Мэй, по всей вероятности, уйдет в отставку.

Досрочные выборы нужны политикам, чтобы заручиться поддержкой общественного мнения и реализовать новый план выхода страны из Евросоюза.

В пятницу в австрийском Зальцбурге состоялась неформальная встреча лидеров стран Евросоюза. Тереза Мэй предложила план Brexit, который оставлял Великобритании значительные преференции в торговле с прежними партнерами. Председатель Европейского совета Дональд Туск остался недоволен таким планом, поскольку он "подрывает единый рынок ЕС". Мэй заявила, что переговоры зашли в тупик.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Великобритания, Тереза Мэй, Brexit, Евросоюз

Новости по теме

В мире
Спасатели нашли выжившего после аварии парома в ТанзанииСпасатели нашли выжившего после аварии парома в Танзании
Бортинженер заперся в машинном отсекеПодробнее
 В Иране заявили о ликвидации совершивших атаку на парад в Ахвазе боевиковВ Иране заявили о ликвидации совершивших атаку на парад в Ахвазе боевиков
Как сообщил представитель ВС Ирана, троих террористов уничтожили на месте, четвертый умер в больнице, все они были связаны с США и ИзраилемПодробнее
 Разведка США сообщила о неспособности страны после 2024 года к перехвату ракет "Булава"Разведка США сообщила о неспособности страны после 2024 года к перехвату ракет "Булава"
Еще весной этого года американское военное командование заявляло, что в настоящий момент США не могут ничего противопоставить этой перспективной угрозеПодробнее
 В результате нападения на военный парад в Иране погибли 10 человекВ результате нападения на военный парад в Иране погибли 10 человек
Число раненых превысило два десяткаПодробнее
Во время военного парада в Иране произошел терактВо время военного парада в Иране произошел теракт
Количество погибших уточняется, ранены не менее 20 человекПодробнее
 Ким Чен МирКим Чен Мир
Корреспондент "Интерфакса" побывал в Северной Корее в дни празднования 70-летия образования КНДРПодробнее
 Самолеты-разведчики РФ были обнаружены в зоне идентификации ПВО к северу от АляскиСамолеты-разведчики РФ были обнаружены в зоне идентификации ПВО к северу от Аляски
Они не входили в зону воздушного пространства США и КанадыПодробнее
 Спецпрокурор Мюллер изучит денежные переводы между Агаларовым и КавеладзеСпецпрокурор Мюллер изучит денежные переводы между Агаларовым и Кавеладзе
Оба бизнесмена участвовали во встрече в Trump Tower с Дональдом Трампом-младшимПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 21 сентября6 фото
21 сентября
Фотохроника 21 сентября
Фотохроника 20 сентября6 фото
20 сентября
Фотохроника 20 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 23 сентябряВ РоссииФСБ сообщила о заходе украинских кораблей в исключительную экономическую зону РФСпортДжошуа нокаутировал ПоветкинаВ миреСпасатели нашли выжившего после аварии парома в ТанзанииВ РоссииРогозин назвал дату посадки марсохода российско-европейской миссии на МарсЭкономикаВ Минске сообщили о решении с Россией вопроса нефтяных пошлин

Что случилось этой ночью: воскресенье, 23 сентября

Инцидент с ВМС Украины в российских территориальных водах, гарантии строительства "Северного потока-2" Подробнее

Свыше 30 авиарейсов задержаны в Перми из-за непогоды

Дочь Рональда Рейгана поддержала обвинительницу Кавано

В Швейцарии пройдет референдум о еде

Правительство Великобритании начало подготовку к досрочным выборам

Дождь, гроза и ветер ожидаются в Москве

К полудню в Хабаровском крае проголосовали почти 20% избирателей

Хабаровский избирком направил в полицию материалы о незаконной агитации

Спасатели нашли выжившего после аварии парома в Танзании

Спасатели нашли выжившего после аварии парома в ТанзанииБортинженер заперся в машинном отсеке Подробнее

Обвинитель Бретта Кавано даст показания в сенате

"Россети" начали трехмесячные учения в Тверской области

В Батуми стартует Всемирная шахматная Олимпиада

Центр столицы перекроют для проведения Московского марафона

Краснодар официально признан городом-миллионником

Сделка ОПЕК+ в августе исполнялась на 129%

Джошуа нокаутировал Поветкина

Джошуа нокаутировал ПоветкинаБританский боксер защитил свои чемпионские титулы Подробнее

Два главы православных церквей призвали не допустить конфликта из-за автокефалии на Украине

Британский самолет провел разведку вблизи Крыма

Россия сможет построить "Северный поток-2" в случае отказа партнеров

Если США введут санкции против газопровода, Россия завершит строительство своими силами Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');