Правительство Великобритании начало подготовку к досрочным выборам

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Советники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй тайно начали подготовку к досрочным парламентским выборам, которые запланированы на ноябрь, сообщила в воскресенье The Sunday Times.

Один из источников газеты сообщил, что Мэй, по всей вероятности, уйдет в отставку.

Досрочные выборы нужны политикам, чтобы заручиться поддержкой общественного мнения и реализовать новый план выхода страны из Евросоюза.

В пятницу в австрийском Зальцбурге состоялась неформальная встреча лидеров стран Евросоюза. Тереза Мэй предложила план Brexit, который оставлял Великобритании значительные преференции в торговле с прежними партнерами. Председатель Европейского совета Дональд Туск остался недоволен таким планом, поскольку он "подрывает единый рынок ЕС". Мэй заявила, что переговоры зашли в тупик.