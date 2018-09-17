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Полиция заявила, что недомогание посетителей ресторана в Солсбери не связано с "Новичком"

Тем не менее, пока не ясно, было ли совершено преступление; место инцидента по-прежнему оцеплено

Полиция заявила, что недомогание посетителей ресторана в Солсбери не связано с "Новичком"
Солсбери, Великобритания
Фото: Reuters

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Посетители ресторана Prezzo в Солсбери, которым потребовалась медицинская помощь, не имеют признаков отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", говорится в заявлении полиции Уилтшира, опубликованном в ночь на понедельник.

В нем говорится, что пострадавшие - мужчина в возрасте около 40 лет и женщина лет 30. "В связи с недавними событиями, произошедшими городе, и из-за опасений, что пара могла подвергнуться воздействию неизвестного вещества, всеми экстренными службами были приняты наивысшие меры предосторожности", - сказано в заявлении.

Пострадавших отвезли в больницу и там обследуют. "Сейчас мы можем подтвердить, что нет никаких оснований предполагать, что этим веществом был "Новичок"", - утверждает полиция.

Тем не менее, пока неясно, почему пара почувствовала себя плохо и было ли совершено некое преступление. В связи с этим полиция продолжает расследование и пока не снимает оцепление с ресторана.

В заявлении ничего не сказано о личностях и гражданстве пострадавших. Между тем, в СМИ и соцсетях распространяются слухи о том, что как минимум один из них - "русский". Одним из первоисточников этой информации стала публикация в фейсбуке, сделанная от лица женщины, утверждавшей, что в момент инцидента она сидела в Prezzo за соседним столиком, и видела, как "двоим русским" стало плохо.

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Теги: Солсбери, Великобритания

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