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Британский военный самолет провел очередной разведывательный полет вблизи границ Сирии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет британских Королевских ВВС RC-135W во вторник совершил полет вблизи южных границ Сирии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, британский военный самолет с бортовым номером ZZ666, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров в глубину территории противника, осуществлял полет к югу от Сирии, находясь в воздушном пространстве Ирака, Иордании и Израиля.

При этом, как отмечают израильские СМИ, такие полеты в последние две недели совершаются практически ежедневно.

В понедельник истребитель-бомбардировщик Королевских ВВС Великобритании "Торнадо" кружил вблизи сирийского города Латакия за час до того, как израильские истребители F-16 нанесли удар по целям в его окрестностях.

Британский самолет после вылета с авиабазы Акротири на Кипре летел в направлении Турции, но по каким-то причинам встал в круг в воздушном пространстве над международными водами Средиземноморья, курсируя к западу от Латакии. Затем он направился в воздушное пространство Турции и далее в Ирак.

"Торнадо" оборудован целым набором электронных средств разведки и обнаружения целей. На самолете установлен радар поверхности земли. В дополнение к этому самолет имеет систему лазерного целеуказания и поиска помеченных целей.

Как сообщалось, в понедельник вечером четыре самолета израильских ВВС F-16 нанесли удар по целям в окрестностях сирийской Латакии.

Минобороны РФ сообщило, что во время ударов израильской авиации по Сирии была потеряна связь с российским самолетом Ил-20, выполнявшим полет над Средиземным морем. Самолет был сбит сирийской зенитной ракетной системой С-200. Как заявили в военном ведомстве, самолет был сбит из-за "безответственных" действий израильских ВВС, который "подставили его под огонь средств ПВО Сирии".

По словам официального представителя минобороны РФ Игоря Конашенкова, сообщение о проводимой операции поступило от Израиля менее чем за минуту до удара, что не позволило увести российский самолет в безопасную зону. В военном ведомстве расценивают действия Израиля как провокационные и враждебные.

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Теги: Великобритания, Сирия

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