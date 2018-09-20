В мире

Помпео увидел большую угрозу для США в Китае, чем в РФ

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Китай со временем станет более опасным для национальной безопасности США, чем сегодня Россия, считает американский госсекретарь Майк Помпео.

В интервью телеканалу Fox News Майк Помпео он отметил, что США "должны сдерживать и давать отпор" России, которая "ведет себя агрессивно, вмешивается в наши выборы".

"Если же рассматривать долгосрочную перспективу, то более серьезная опасность американскому образу жизни, экономическому росту США исходит от Китая", - заявил Помпео.

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Теги: США, Китай, Россия

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