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Мэй заявила, что переговоры Лондона и ЕС по условиям Brexit зашли в тупик

Поводом для признания стало то, что Дональд Туск не объяснил, как предложения Великобритании будут подрывать европейский единый рынок

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Переговоры Лондона и Брюсселя вокруг условий выхода Великобритании из Европейского Союза зашли в тупик, и прозвучавший в Зальцбурге ответ европейской стороны на предложения Великобритании был неприемлемым, заявила в пятницу британский премьер-министр Тереза Мэй.

"Просто неприемлемо отвергать предложения другой стороны без детального объяснения или встречных предложений. Нам нужно теперь услышать от ЕС, в чем заключается проблема и какая есть альтернатива, чтобы мы могли это обсудить", - заявила она в телевизионном обращении после неформальной встречи ЕС в Зальцбурге.

Она подчеркнула, что в настоящее время, по ее мнению, переговоры "зашли в тупик", указав на то, что председатель Европейского Совета Дональд Туск не объяснил, каким образом предложения Великобритании будут подрывать европейский единый рынок.

"Вчера Дональд Туск заявил, что наши предложения подрывают единый рынок. Он не объяснил, каким образом, и не сделал ответное предложение. Поэтому мы в тупике", - заявила британский премьер.

Мэй также отметила, что ждет от ЕС уважения в процессе переговоров.

"Я относилась к ЕС только с уважением, и мы ожидаем того же. От этого зависят хорошие отношения в конце процесса", - сказала она.

Ранее на этой неделе Туск заявил, что переговоры по выходу Великобритании из ЕС переходят в решающий этап, ЕС считает позитивными некоторые планы Лондона по Brexit, но видит необходимость в переработке некоторых вопросов. В частности, Туск указал на необходимость для Великобритании пересмотреть позицию по вопросам границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией.

Накануне Мэй заявила, что лично считает, что Лондон и Брюссель способны достичь удобного для сторон соглашения.

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Теги: Великобритания, Тереза Мэй

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