В мире

Спасатели нашли выжившего после аварии парома в Танзании

Бортинженер заперся в двигательном отсеке

Спасатели нашли выжившего после аварии парома в Танзании
Ныряльщики стоят на днище перевернувшегося парома
Фото: Reuters

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Ныряльщики спасли бортового инженера с пассажирского парома, перевернувшегося на озере Виктория в Танзании два дня назад, сообщила The Guardian.

Инженер забаррикадировался в двигательном отсеке парома и все время после катастрофы находился там. Спасенного доставили в больницу. На момент написания текста ничего не известно о его здоровье.

Президент Танзании Джон Магуфули приказал арестовать сотрудников, занимавшихся продажей билетов на судно, и объявил четырехдневный траур.

На момент аварии на борту парома находились не менее трехсот человек. Их точное количество пока нельзя подсчитать. Кассовый аппарат утонул вместе с паромом, а записи о проданных билетах не удалось найти. Сейчас количество погибших достигло 218 человек, ранее сообщалось о 207. Удалось спасти более 40 пассажиров.

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Теги: Танзания, озеро Виктория

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