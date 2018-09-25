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Рухани предложил США возобновить диалог на полях Генассамблеи ООН

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Хасан Рухани во вторник, выступая на Генассамблее ООН, призвал США начать диалог на "нейтральной территории" Организации объединенных наций.

"Нет необходимости ждать следующей возможности (для возобновления диалога - ИФ). Обе стороны могут выслушать друг друга прямо здесь, на этой Ассамблее. Я начинаю диалог прямо здесь", - заявил иранский президент.

"Наша позиция ясна: обязательства в обмен на обязательства. Нарушения в обмен на нарушения. Угрозы в ответ на угрозы и шаги навстречу в ответ на шаги навстречу", - отметил он.

"ООН не является частью администрации США. Диалог может возобновиться на этой Ассамблее с той самой точки и тем самым человеком, который в свое время покинул стол переговоров", - подчеркнул Рухани, имея в виду выход США из атомной сделки с Тегераном в мае 2018 года.

"Диалог должен начаться с прекращения угроз и санкций, которые нарушают принципы этики и международного законодательства", - считает он.

Рухани раскритиковал Вашингтон за односторонний выход из Совместного всеобъемлющего плана действий, заявив, что США стремятся ослабить международные организации. "Это правительство вразрез с правилами международного права вышло из многостороннего соглашения (СВПД - ИФ), которое было одобрено Совбезом ООН", - сказал он.

По его словам, "это правительство (США) приглашает Исламскую республику на двухсторонние переговоры, но не готово консультироваться даже со своими экспертами, и не готово признать требование современного государства, в частности первостепенный принцип ответственности государства".

"Таким образом, оно нарушает государственные обязательства, взятые его предшественником. На каком основании мы можем вступить в соглашение, которое меняется подобным образом", - сказал иранский лидер.

Рухани также заявил, что США подталкивают других участников сделки к ее нарушению. "И, что еще хуже, США угрожают последствиями странам и международным организациям, если они будут соблюдать резолюцию 2231, принятую СБ ООН", - сказал он.

14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников после десятилетних переговоров достигли исторического соглашения об окончательном урегулировании иранской ядерной проблемы. Вслед за этим СБ ООН принял резолюцию 2231, одобряющую СВПД.

8 мая Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа.

Второй блок антииранских санкций будет касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана. Ранее во вторник Трамп заявил, что второй блок ограничительных мер начнет действовать 5 ноября.

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Теги: США, Иран, ООН

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