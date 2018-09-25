Лавров призвал умеренно использовать "силовые" мандаты миссий ООН

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Москве предостерегают от увлечения "силовыми" мандатами миссий ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Базовые принципы миротворчества должны оставаться незыблемыми. Увлечение "силовыми" мандатами - не панацея", - сказал Лавров, выступая на Мероприятии высокого уровня "Действия в поддержку миротворчества".

"Именно правительства, принимающие операции по поддержанию мира, несут главную ответственность за безопасность населения, в том числе от террористических атак, за налаживание политпроцесса, устранение причин конфликта, обеспечение постконфликтного восстановления", - добавил он.

При этом глава МИД России заявил о готовности развивать контакты между Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ООН в сфере миротворчества.