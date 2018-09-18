Депутат Рады призвал устроить ревизию всего имущества канонической УПЦ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Верховной рады, бывший лидер УНА-УНСО (запрещенная в РФ националистическая организация) )Юрий Шухевич призвал установить контроль над церковным имуществом Киево-Печерской и Почаевской лавр.

В своем фейсбуке он опубликовал депутатское обращение с требованием от властей провести "учет и регистрацию" историко-культурных ценностей, которые хранятся в этих монастырях. Бывший лидер националистов ссылается на информацию СМИ о том, будто в лаврах готовится вывоз церковного имущества.



В этой связи депутат призывает власти не только провести ревизию, но и обеспечить круглосуточный контроль над вывозом имущества "из указанных и других подконтрольных УПЦ МП религиозных сооружений".



"Призываем общество не быть безразличным и, не полагаясь на власть, взяться за охрану нашей духовности, нашей истории", - пишет Шухевич.



Ранее глава самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарет Денисенко встретился с и.о. директора заповедника "Киево-Печерская лавра" Александром Рудником и потребовал передать "Киевскому патриархату" 19-й корпус лавры. Позже появилась информация, что этот корпус предназначен для экзархов Константинопольского патриархата.

7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов (своих представителей) в Киев "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви в Украине". Этот шаг Константинопольской церкви в Московском патриархате расценили как вторжение на его каноническую территорию и пригрозили разрывом отношений с Константинополем.