Главные новости
В миреСМИ узнали причину появления косовского спецназа в приграничном с Сербией районеВ миреОчевидцы сообщили о пострадавшем при взрыве в Донецке кандидате на пост главы ДНРМоскваВрачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в Подмосковье
В России

Что произошло за день: суббота, 29 сентября

Цунами в Индонезии, взрыв в Донецке и обострение ситуации на границе Сербии и Косово

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Донецке произошел взрыв на съезде коммунистов. Очевидцы сообщили, что пострадал кандидат на пост главы ДНР от Компартии Игорь Хакимзянов. По данным источника "Интерфакса", предварительно, пострадали четыре человека, погибших нет.

- В Подмосковье перевернулся автобус, перевозивший рабочих из Коломны в Зарайск. По данным врачей, в аварии пострадали 16 человек, 13 из них были направлены в больницы. Как отметили в пресс-службе министерства здравоохранения области, погибших нет. Между тем, источник "Интерфакса" сообщил, что за медицинской помощью после ДТП обратились все пассажиры автобуса - 23 человека.

- Армия Сербии была приведена в полную боевую готовность из-за инцидента на административной границе с Косово. По данным местных СМИ, ситуация осложнилась после того, как, в частности, косовские спецназовцы вошли на территорию, прилегающую к озеру, снабжающему водой ГЭС на границе. Позже выяснилось, что размещение спецназа было связано с визитом на это озеро главы косовской администрации. В связи с инцидентом президент Сербии направил ноту протеста генсеку НАТО.

- Около 400 человек погибли в результате цунами, которое обрушилось на город Палу на индонезийском острове Сулавеси. Цунами, высота волн в котором достигала трех метров, стало последствием землетрясения магнитудой 7.7, которое произошло накануне.

- Команда Toro Rosso, выступающая в ЧМ по автогонкам класса "Формула-1", объявила о том, что россиянин Даниил Квят в следующем году вновь будет выступать за нее в "Королевских гонках" в качестве боевого пилота. Квят заменит француза Пьера Гасли, который перейдет в Red Bull.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В России
Суд в Махачкале арестовал брата Рамазана АбдулатиповаСуд в Махачкале арестовал брата Рамазана Абдулатипова
Он подозревается в участии в организованном преступном сообществе, где за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидностьПодробнее
 В Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"В Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"
Дмитрий Песков подчеркнул, что администрация президента не хочет дискутировать о расследовании со СМИПодробнее
 Бывший врио губернатора Приморья Тарасенко стал замглавы РосморречфлотаБывший врио губернатора Приморья Тарасенко стал замглавы Росморречфлота
Ранее сообщалось, что экс-кандидат может стать замминистра транспортаПодробнее
 В Госдуме предложили законодательно запретить в школах газировку и чипсыВ Госдуме предложили законодательно запретить в школах газировку и чипсы
Комитет по охране здоровья ратует за пополнение ассортимента столовых фруктами, овощами и молочными продуктамиПодробнее
В результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человекаВ результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человека
Молодые люди скончались от полученных термических ожоговПодробнее
 В России собрались изменить формулу расчета пенсийВ России собрались изменить формулу расчета пенсий
Возможно, балльная формула, зависящая от трудового стажа, будет отмененаПодробнее
 Суд освободил из СИЗО всех трех сестер ХачатурянСуд освободил из СИЗО всех трех сестер Хачатурян
Им избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действияПодробнее
 Кремль прокомментировал публикацию расследования о Боширове-ЧепигеКремль прокомментировал публикацию расследования о Боширове-Чепиге
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исходят из данных, которые озвучили сами граждане РФ и президентПодробнее
 Суд отпустил среднюю сестру Хачатурян из СИЗОСуд отпустил среднюю сестру Хачатурян из СИЗО
О замене ареста на более мягкую меру пресечения суд попросило следствиеПодробнее
 Против челябинских чиновников возбудили уголовное дело из-за мусорного коллапсаПротив челябинских чиновников возбудили уголовное дело из-за мусорного коллапса
В городе уже ввели режим ЧС из-за мусорных заваловПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
28 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 28 сентября6 фото
28 сентября
Фотохроника 28 сентября
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреСМИ узнали причину появления косовского спецназа в приграничном с Сербией районеВ миреОчевидцы сообщили о пострадавшем при взрыве в Донецке кандидате на пост главы ДНРМоскваВрачи сообщили о 13 попавших в больницы из-за ДТП с автобусом в ПодмосковьеВ миреПокупатель РД-180 нашел нового поставщика двигателейСпортКриштиану Роналду обвинили в изнасилованииВ миреСША обвинили Иран в угрозе безопасности американских дипломатов в Ираке

"Локомотив" победил "Ахмат" в матче премьер-лиги

Действующие чемпионы России провели голы на исходе игры Подробнее

Сбербанк направит на дивиденды не менее 50% чистой прибыли

Что произошло за день: суббота, 29 сентября

Цунами в Индонезии, взрыв в Донецке и обострение ситуации на границе Сербии и Косово Подробнее

Евкуров предупредил об ответственности за возбуждение вражды к властьимущим

Наместник Почаевской лавры призвал верующих встать на ее защиту

"Уфа" обыграла "Енисей" в чемпионате России по футболу

В ДНР не исключили, что взрыв в Донецке мог быть инсценировкой

Евкуров заявил о решении вопроса границы между Ингушетией и Чечней без третьей стороны

Уличные беспорядки в Барселоне привели к арестам

По факту ДТП с автобусом в Подмосковье возбуждено уголовное дело

СМИ узнали причину появления косовского спецназа в приграничном с Сербией районе

СМИ узнали причину появления косовского спецназа в приграничном с Сербией районеПо их данным, военные оказались на границе в связи с визитом туда главы косовской администрации, из-за инцидента президент Сербии направил ноту протеста генсеку НАТО Подробнее

На западном побережье Турции приготовились к удару урагана

Финн Боттас выиграл квалификацию Гран-при России "Формулы-1"

Россиянин Сироткин показал 18-е время Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');