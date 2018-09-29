Что произошло за день: суббота, 29 сентября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Донецке произошел взрыв на съезде коммунистов. Очевидцы сообщили, что пострадал кандидат на пост главы ДНР от Компартии Игорь Хакимзянов. По данным источника "Интерфакса", предварительно, пострадали четыре человека, погибших нет.

- В Подмосковье перевернулся автобус, перевозивший рабочих из Коломны в Зарайск. По данным врачей, в аварии пострадали 16 человек, 13 из них были направлены в больницы. Как отметили в пресс-службе министерства здравоохранения области, погибших нет. Между тем, источник "Интерфакса" сообщил, что за медицинской помощью после ДТП обратились все пассажиры автобуса - 23 человека.

- Армия Сербии была приведена в полную боевую готовность из-за инцидента на административной границе с Косово. По данным местных СМИ, ситуация осложнилась после того, как, в частности, косовские спецназовцы вошли на территорию, прилегающую к озеру, снабжающему водой ГЭС на границе. Позже выяснилось, что размещение спецназа было связано с визитом на это озеро главы косовской администрации. В связи с инцидентом президент Сербии направил ноту протеста генсеку НАТО.

- Около 400 человек погибли в результате цунами, которое обрушилось на город Палу на индонезийском острове Сулавеси. Цунами, высота волн в котором достигала трех метров, стало последствием землетрясения магнитудой 7.7, которое произошло накануне.

- Команда Toro Rosso, выступающая в ЧМ по автогонкам класса "Формула-1", объявила о том, что россиянин Даниил Квят в следующем году вновь будет выступать за нее в "Королевских гонках" в качестве боевого пилота. Квят заменит француза Пьера Гасли, который перейдет в Red Bull.